Menu
Account
Sign In

2011 Dodge Ram 2500

SLT OUTDOORSMAN 4D CREW CAB 4WD

Watch This Vehicle

2011 Dodge Ram 2500

SLT OUTDOORSMAN 4D CREW CAB 4WD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4494984
  2. 4494984
  3. 4494984
  4. 4494984
  5. 4494984
  6. 4494984
  7. 4494984
  8. 4494984
  9. 4494984
  10. 4494984
  11. 4494984
  12. 4494984
  13. 4494984
  14. 4494984
  15. 4494984
  16. 4494984
  17. 4494984
  18. 4494984
  19. 4494984
  20. 4494984
  21. 4494984
  22. 4494984
  23. 4494984
  24. 4494984
  25. 4494984
Contact Seller

$13,900

+ taxes & licensing

  • 184,254KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4494984
  • Stock #: 69823
  • VIN: 3D7TT2CT9BG578317
Exterior Colour
Grey
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY JANUARY 25. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM NOON UNTIL 6:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 69823 - LOT #: G109 - RESERVE PRICE: $13,900 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - ODOMETER DECLARATION: NON-SPECIFIC ODOMETER DECLARATION. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2018 Buick Encore PR...
 138,702 KM
$CALL + tax & lic
2013 BMW X6 XDRIVE50...
 110,864 KM
$16,000 + tax & lic
2005 Toyota 4Runner ...
 264,465 KM
$6,000 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message