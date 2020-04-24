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2011 Ford Escape

XLT V6 4D Utility 4WD 3.0L

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2011 Ford Escape

XLT V6 4D Utility 4WD 3.0L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$2,000

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  • 193,478KM
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  • Listing ID: 4937157
  • Stock #: 74445
  • VIN: 1FMCU9DG1BKA64371
Exterior Colour
Black
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY MAY 9.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74445 - LOT #: R022 - RESERVE PRICE: $2,000 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - HAIL DAMAGE: HAIL DAMAGE. - MECHANICAL PROBLEMS: THIS VEHICLE HAS NON-SPECIFIC MECHANICAL PROBLEMS. - *FRONT END REQUIRES REPAIR * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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