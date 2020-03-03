Menu
Account
Sign In

2011 GMC Sierra

1500 EXT CAB 2WD

Watch This Vehicle

2011 GMC Sierra

1500 EXT CAB 2WD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4781895
  2. 4781895
  3. 4781895
  4. 4781895
  5. 4781895
  6. 4781895
  7. 4781895
  8. 4781895
  9. 4781895
  10. 4781895
  11. 4781895
  12. 4781895
  13. 4781895
  14. 4781895
  15. 4781895
  16. 4781895
  17. 4781895
  18. 4781895
  19. 4781895
  20. 4781895
  21. 4781895
  22. 4781895
  23. 4781895
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

  • 68,656KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4781895
  • Stock #: 73938
  • VIN: 1GTR1TEA5BZ344803
Exterior Colour
White
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
2-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY MARCH 28. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM NOON UNTIL 6:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 73938 - LOT #: - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CITY OF CALGARY FLEET: THIS VEHICLE IS OWNED BY THE CITY OF CALGARY. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2013 Coachmen BROOKS...
 999,999 KM
$22,000 + tax & lic
2018 RAM 1500 Outdoo...
 36,346 KM
$24,000 + tax & lic
2019 Kia Forte LX 4D...
 18,824 KM
$11,300 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message