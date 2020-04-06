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2011 Honda CIVIC DX-G 2D COUPE 5SP

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2011 Honda CIVIC DX-G 2D COUPE 5SP

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Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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  • 999,999KM
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  • Listing ID: 4845603
  • Stock #: 74059
  • VIN: 2HGFG1A37BH000484
Exterior Colour
White
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY APRIL 13.
BIDDING AVAILABLE FROM FRIDAY TO MONDAY .

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74059 - LOT #: 525AV - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - ABANDONED VEHICLE: THIS VEHICLE HAS BEEN ABANDONED BY ITS OWNER AND IS BEING SOLD BY THE GOVERNMENT. - AS IS - WHERE IS: REGAL AUCTIONS MAKES NO REPRESENTATION AT ALL WITH REGARD TO ANY DETAILS OF THIS LOT. - TRUE MILEAGE UNKNOWN: THE ACCURACY OF THIS VEHICLE'S ODOMETER READING CANNOT BE VERIFIED AND THE CURRENT ODOMETER READING IS NOT BELIEVED TO BE CORRECT. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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