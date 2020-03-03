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2011 Hyundai Tucson

4D Utility

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2011 Hyundai Tucson

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Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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  • 118,177KM
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  • Listing ID: 4791726
  • Stock #: 74028
  • VIN: KM8JT3AB6BU279314
Exterior Colour
Red
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON FRIDAY MARCH 27. - SALE STARTS AT 11:00 AM - **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74028 - LOT #: NOTSET2 - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - DEALERSHIP TRADE-IN: UNIT WAS TRADED IN AND IS BEING SOLD ON BEHALF OF A FRANCHISE DEALERSHIP. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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