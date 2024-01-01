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2011 Jeep Grand Cherokee

294,720 KM

Details Description

$7,500

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2011 Jeep Grand Cherokee

Limited

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2011 Jeep Grand Cherokee

Limited

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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294,720KM
Used
VIN 1J4RR5GT8BC581849

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gold
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 90760
  • Mileage 294,720 KM

Vehicle Description

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2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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