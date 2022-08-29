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2012 Audi A4

235,737 KM

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2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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  • Listing ID: 9084013
  • Stock #: 46713
  • VIN: WAUFFCFL1CN017941

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 46713
  • Mileage 235,737 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON TUESDAY SEPTEMBER 27.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 46713 - LOT #: 401AV - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - ABANDONED VEHICLE: THIS VEHICLE HAS BEEN ABANDONED BY ITS OWNER AND IS BEING SOLD BY THE GOVERNMENT. - AS IS - WHERE IS: REGAL AUCTIONS MAKES NO REPRESENTATION AT ALL WITH REGARD TO ANY DETAILS OF THIS LOT. - FRAME DAMAGE: THIS VEHICLE'S FRAME IS DAMAGED AND MAY BE UNSAFE. - REBUILT STATUS: THIS VEHICLE HAS BEEN REBUILT FROM SALVAGE. - TRUE MILEAGE UNKNOWN: THE ACCURACY OF THIS VEHICLE'S ODOMETER READING CANNOT BE VERIFIED AND THE CURRENT ODOMETER READING IS NOT BELIEVED TO BE CORRECT. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - * REAR END COLISION DAMAGE * SUNROOF INOPERABLE * * BUYER IS RESPONSIBLE TO REMOVE ANY INVALID LIEN SHOWING * - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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