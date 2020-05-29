Menu
Account
Sign In
$22,800

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2012 BMW 6 Series

2012 BMW 6 Series

650I 2D CABRIOLET

Watch This Vehicle

2012 BMW 6 Series

650I 2D CABRIOLET

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 5095493
  2. 5095493
  3. 5095493
  4. 5095493
  5. 5095493
  6. 5095493
  7. 5095493
  8. 5095493
  9. 5095493
  10. 5095493
  11. 5095493
  12. 5095493
  13. 5095493
  14. 5095493
  15. 5095493
  16. 5095493
  17. 5095493
  18. 5095493
  19. 5095493
  20. 5095493
  21. 5095493
  22. 5095493
  23. 5095493
  24. 5095493
  25. 5095493
  26. 5095493
  27. 5095493
  28. 5095493
  29. 5095493
  30. 5095493
  31. 5095493
  32. 5095493
  33. 5095493
  34. 5095493
  35. 5095493
  36. 5095493
  37. 5095493
  38. 5095493
  39. 5095493
  40. 5095493
  41. 5095493
  42. 5095493
Contact Seller

$22,800

+ taxes & licensing

  • 72,419KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5095493
  • Stock #: 76514
  • VIN: WBALZ3C51CDL71075
Exterior Colour
Silver
Body Style
Coupe
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
2-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY JUNE 13.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 76514 - LOT #: DT018 - RESERVE PRICE: $22,800 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - DEALERSHIP TRADE-IN: UNIT WAS TRADED IN AND IS BEING SOLD ON BEHALF OF A FRANCHISE DEALERSHIP. - **CONVERTIBLE** NO AUDIO FROM STEREO ** - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2018 Nissan Altima S...
 51,015 KM
$10,500 + tax & lic
2008 Infiniti G35 4D...
 125,519 KM
$CALL + tax & lic
2007 Ford Explorer S...
 351,846 KM
$1,900 + tax & lic

Email Dealer

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory