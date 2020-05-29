Menu
Account
Sign In
$5,200

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2012 Chevrolet Cruze

2012 Chevrolet Cruze

LTZ 4D SEDAN 1.4L

Watch This Vehicle

2012 Chevrolet Cruze

LTZ 4D SEDAN 1.4L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 5179139
  2. 5179139
  3. 5179139
  4. 5179139
  5. 5179139
  6. 5179139
  7. 5179139
  8. 5179139
  9. 5179139
  10. 5179139
  11. 5179139
  12. 5179139
  13. 5179139
  14. 5179139
  15. 5179139
  16. 5179139
  17. 5179139
  18. 5179139
  19. 5179139
  20. 5179139
  21. 5179139
  22. 5179139
  23. 5179139
  24. 5179139
  25. 5179139
  26. 5179139
  27. 5179139
Contact Seller

$5,200

+ taxes & licensing

  • 113,057KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5179139
  • Stock #: 74219
  • VIN: 1G1PH5SC2C7407320
Exterior Colour
Red
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY JUNE 27.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74219 - LOT #: - RESERVE PRICE: $5,200 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - HAIL DAMAGE: HAIL DAMAGE. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2002 Dodge Grand Car...
 179,707 KM
$1,500 + tax & lic
2009 Gulf Stream Kin...
 999,999 KM
$CALL + tax & lic
2009 Chevrolet Uplan...
 133,327 KM
$2,900 + tax & lic

Email Dealer

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory