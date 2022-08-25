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Regal Auctions Ltd.
403-250-1995
2012 Dodge Avenger
2012 Dodge Avenger
SXT
Location
Regal Auctions Ltd.
2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8
403-250-1995
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187,422KM
Used
- Listing ID: 8991160
- Stock #: 44991
- VIN: 1C3CDZCB6CN265889
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 44991
- Mileage 187,422 KM
Vehicle Description
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 44991 - LOT #: 403AV - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - ABANDONED VEHICLE: THIS VEHICLE HAS BEEN ABANDONED BY ITS OWNER AND IS BEING SOLD BY THE GOVERNMENT. - AS IS - WHERE IS: REGAL AUCTIONS MAKES NO REPRESENTATION AT ALL WITH REGARD TO ANY DETAILS OF THIS LOT. - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - ODOMETER DECLARATION: NON-SPECIFIC ODOMETER DECLARATION. - TRUE MILEAGE UNKNOWN: THE ACCURACY OF THIS VEHICLE'S ODOMETER READING CANNOT BE VERIFIED AND THE CURRENT ODOMETER READING IS NOT BELIEVED TO BE CORRECT. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - * NO KEYS * BUYER IS RESPONSIBLE TO REMOVE ANY INVALID LIEN SHOWING * - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM
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