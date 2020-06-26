Menu
Account
Sign In
$2,300

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2012 Ford Escape

2012 Ford Escape

XLT V6 4D Utility 4WD 3.0L

Watch This Vehicle

2012 Ford Escape

XLT V6 4D Utility 4WD 3.0L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 5262971
  2. 5262971
  3. 5262971
  4. 5262971
  5. 5262971
  6. 5262971
  7. 5262971
  8. 5262971
  9. 5262971
  10. 5262971
  11. 5262971
  12. 5262971
  13. 5262971
  14. 5262971
  15. 5262971
  16. 5262971
  17. 5262971
  18. 5262971
  19. 5262971
  20. 5262971
  21. 5262971
  22. 5262971
  23. 5262971
  24. 5262971
  25. 5262971
  26. 5262971
  27. 5262971
  28. 5262971
  29. 5262971
  30. 5262971
  31. 5262971
  32. 5262971
  33. 5262971
Contact Seller

$2,300

+ taxes & licensing

  • 255,406KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5262971
  • Stock #: 77308
  • VIN: 1FMCU9DG8CKA94436
Exterior Colour
Silver
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY JULY 11.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 77308 - LOT #: - RESERVE PRICE: $2,300 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - HAIL DAMAGE: HAIL DAMAGE. - * SUSPENSION NOISE * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2014 Dodge Grand Car...
 127,321 KM
$CALL + tax & lic
2005 Hyundai Elantra...
 148,705 KM
$CALL + tax & lic
2012 Hyundai Santa F...
 123,577 KM
$5,900 + tax & lic

Email Dealer

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory