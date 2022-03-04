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Regal Auctions Ltd.
403-250-1995
2012 Hyundai GENESIS 2.0T
2012 Hyundai GENESIS 2.0T
PREMIUM
Location
Regal Auctions Ltd.
2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8
403-250-1995
$2,500
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127,458KM
Used
- Listing ID: 8564846
- Stock #: 36783
- VIN: KMHHT6KDXCU074869
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Manual / Standard
- Engine 4-cylinder
- Doors 2-door
- Stock # 36783
- Mileage 127,458 KM
Vehicle Description
SALE STARTS AT 11:00 AM.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 36783 - LOT #: R025 - RESERVE PRICE: $2,500 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - OUT OF PROVINCE - MB: THIS VEHICLE HAS NOT PREVIOUSLY BEEN REGISTERED IN ALBERTA. THE PURCHASER MUST HAVE THE VEHICLE UNDERGO AND PASS AN OUT OF PROVINCE INSPECTION BEFORE IT CAN BE REGISTERED IN ALBERTA. - * SUSPENSION REQUIRES REPAIR * RE-PAINT * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM
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