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2012 Infiniti QX56

206,656 KM

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2012 Infiniti QX56

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2012 Infiniti QX56

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Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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206,656KM
Used
VIN JN8AZ2NE7C9022480

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 96997
  • Mileage 206,656 KM

Vehicle Description

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SALE STARTS AT 11:00 AM.

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