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2012 RAM 1500

SXT Crew CAB SWB 4WD 5.7L

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2012 RAM 1500

SXT Crew CAB SWB 4WD 5.7L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$5,000

+ taxes & licensing

  • 177,295KM
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  • Listing ID: 4881696
  • Stock #: 74106
  • VIN: 1C6RD7KT2CS104100
Exterior Colour
Silver
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY APRIL 25.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74106 - LOT #: - RESERVE PRICE: $5,000 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - MECHANICAL PROBLEMS: THIS VEHICLE HAS NON-SPECIFIC MECHANICAL PROBLEMS. - * ENGINE NOISE * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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