Menu
Account
Sign In

2013 Nissan Altima

Base 4D Sedan 2.5 AT

Watch This Vehicle

2013 Nissan Altima

Base 4D Sedan 2.5 AT

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4389039
  2. 4389039
  3. 4389039
  4. 4389039
  5. 4389039
  6. 4389039
  7. 4389039
  8. 4389039
  9. 4389039
  10. 4389039
  11. 4389039
  12. 4389039
  13. 4389039
  14. 4389039
  15. 4389039
  16. 4389039
  17. 4389039
  18. 4389039
Contact Seller

$4,900

+ taxes & licensing

  • 235,054KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4389039
  • Stock #: 68953
  • VIN: 1N4AL3APXDN430447
Exterior Colour
Beige
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY JANUARY 4. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 68953 - LOT #: P007 - RESERVE PRICE: $4,900 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2008 Keystone SPRING...
 999,999 KM
$5,800 + tax & lic
2016 Dodge Grand Car...
 202,346 KM
$5,900 + tax & lic
1999 GMC C/K2500 CLA...
 306,117 KM
$6,500 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message