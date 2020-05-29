Menu
Account
Sign In
$CALL

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2013 RAM 1500

2013 RAM 1500

Outdoorsman Crew CAB SWB 4WD 5.7L

Watch This Vehicle

2013 RAM 1500

Outdoorsman Crew CAB SWB 4WD 5.7L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 5179127
  2. 5179127
  3. 5179127
  4. 5179127
  5. 5179127
  6. 5179127
  7. 5179127
  8. 5179127
  9. 5179127
  10. 5179127
  11. 5179127
  12. 5179127
  13. 5179127
  14. 5179127
  15. 5179127
  16. 5179127
  17. 5179127
  18. 5179127
  19. 5179127
  20. 5179127
  21. 5179127
  22. 5179127
  23. 5179127
  24. 5179127
  25. 5179127
  26. 5179127
  27. 5179127
  28. 5179127
  29. 5179127
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

  • 53,395KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5179127
  • Stock #: 76422
  • VIN: 1C6RR7LT6DS641604
Exterior Colour
Brown
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY JUNE 27.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 76422 - LOT #: - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - HAIL DAMAGE: HAIL DAMAGE. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2002 Dodge Grand Car...
 179,707 KM
$1,500 + tax & lic
2009 Gulf Stream Kin...
 999,999 KM
$CALL + tax & lic
2009 Chevrolet Uplan...
 133,327 KM
$2,900 + tax & lic

Email Dealer

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory