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2013 Subaru Impreza

159,243 KM

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2013 Subaru Impreza

WRX STI

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2013 Subaru Impreza

WRX STI

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2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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159,243KM
Used
VIN JF1GV8G6XDL015785

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 86129
  • Mileage 159,243 KM

Vehicle Description

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SALE STARTS AT 11:00 AM.

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