Menu
Account
Sign In
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON TUESDAY JANUARY 16.<BR>**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 90868 - LOT #: 698DT - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLES TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVERS LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WELL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.<BR/><BR/>WWW.REGALAUCTIONS.COM

2014 Cadillac SRX

135,538 KM

Details Description

$CALL

+ tax & licensing
Make it Yours

2014 Cadillac SRX

4 PREMIUM

Watch This Vehicle

2014 Cadillac SRX

4 PREMIUM

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 10865583
  2. 10865583
  3. 10865583
  4. 10865583
  5. 10865583
  6. 10865583
  7. 10865583
  8. 10865583
  9. 10865583
  10. 10865583
  11. 10865583
  12. 10865583
  13. 10865583
  14. 10865583
  15. 10865583
  16. 10865583
  17. 10865583
  18. 10865583
  19. 10865583
  20. 10865583
  21. 10865583
  22. 10865583
  23. 10865583
  24. 10865583
  25. 10865583
  26. 10865583
  27. 10865583
  28. 10865583
  29. 10865583
  30. 10865583
  31. 10865583
  32. 10865583
  33. 10865583
  34. 10865583
  35. 10865583
  36. 10865583
  37. 10865583
  38. 10865583
  39. 10865583
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
135,538KM
Used
VIN 3GYFNGE35ES638763

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 90868
  • Mileage 135,538 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON TUESDAY JANUARY 16.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 90868 - LOT #: 698DT - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.

WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

Used 2015 RAM 1500 Limited for sale in Calgary, AB
2015 RAM 1500 Limited 95,307 KM $17,800 + tax & lic
Used 2010 Jeep Wrangler Unlimited Sahara for sale in Calgary, AB
2010 Jeep Wrangler Unlimited Sahara 158,127 KM $14,500 + tax & lic
Used 2014 Land Rover LR2 for sale in Calgary, AB
2014 Land Rover LR2 166,087 KM $CALL + tax & lic

Email Regal Auctions Ltd.

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions - Calgary

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2014 Cadillac SRX