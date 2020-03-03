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2014 Ford Escape

SE 4D Utility AWD

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2014 Ford Escape

SE 4D Utility AWD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$4,500

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  • 214,965KM
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  • Listing ID: 4811859
  • Stock #: 74165
  • VIN: 1FMCU9GX6E4C94833
Exterior Colour
Silver
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON MONDAY APRIL 6.
BIDDING AVAILABLE FROM FRIDAY TO MONDAY .

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74165 - LOT #: 456DT - RESERVE PRICE: $4,500 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - DEALERSHIP TRADE-IN: UNIT WAS TRADED IN AND IS BEING SOLD ON BEHALF OF A FRANCHISE DEALERSHIP. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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