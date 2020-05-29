Menu
Account
Sign In
$34,000

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2014 Heartland Road Warrior

2014 Heartland Road Warrior

425 FIFTH WHEEL

Watch This Vehicle

2014 Heartland Road Warrior

425 FIFTH WHEEL

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 5145920
  2. 5145920
  3. 5145920
  4. 5145920
  5. 5145920
  6. 5145920
  7. 5145920
  8. 5145920
  9. 5145920
  10. 5145920
  11. 5145920
  12. 5145920
  13. 5145920
  14. 5145920
  15. 5145920
  16. 5145920
  17. 5145920
  18. 5145920
  19. 5145920
  20. 5145920
  21. 5145920
  22. 5145920
  23. 5145920
  24. 5145920
  25. 5145920
  26. 5145920
  27. 5145920
  28. 5145920
  29. 5145920
  30. 5145920
  31. 5145920
  32. 5145920
  33. 5145920
  34. 5145920
  35. 5145920
  36. 5145920
  37. 5145920
  38. 5145920
  39. 5145920
  40. 5145920
  41. 5145920
  42. 5145920
  43. 5145920
  44. 5145920
  45. 5145920
  46. 5145920
  47. 5145920
  48. 5145920
  49. 5145920
  50. 5145920
Contact Seller

$34,000

+ taxes & licensing

  • 999,999KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5145920
  • Stock #: 74105
  • VIN: 5SFCG4526EE275776
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON THURSDAY JULY 2.
SALE STARTS AT :00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74105 - LOT #: - RESERVE PRICE: $34,000 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - * TOY HAULER * TRIPLE SLIDE * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2014 Volkswagen Jett...
 96,510 KM
$8,500 + tax & lic
2017 Mitsubishi LANC...
 73,700 KM
$CALL + tax & lic
2013 Ford F-150 Limi...
 69,304 KM
$CALL + tax & lic

Email Dealer

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory