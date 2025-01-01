$31,900+ GST
Make it Yours
2014 Mercedes-Benz SLK
250 Roadster Auto
2014 Mercedes-Benz SLK
250 Roadster Auto
Location
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
403-253-1333
$31,900
+ GST
Used
35,439KM
VIN WDDPK4HA0EF078592
Vehicle Details
- Exterior Colour Tenorite Grey Met
- Interior Colour Black Lthr
- Body Style Convertible
- Transmission Automatic
- Stock # P69376
- Mileage 35,439 KM
Vehicle Features
Trim
Leather upholstery
Exterior
Metallic Paint
Additional Features
SPORT PACKAGE
Keyless GO
PREMIUM PACKAGE
Burl Walnut Wood Trim
Parktronic w/ Parking Guidance
Wood Steering Wheel and Shifter Package
Panaramic Vario-Roof
7G-TRONIC PLUS Automatic Transmission
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Lone Star Mercedes-Benz
2022 Mercedes-Benz GLC43 AMG 4MATIC SUV 8,197 KM $69,900 + GST
2020 Mercedes-Benz C43 AMG 4MATIC Wagon 56,775 KM $59,900 + GST
2014 Mercedes-Benz E350 Cabriolet 62,852 KM $34,900 + GST
Email Lone Star Mercedes-Benz
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
Call Dealer
403-253-XXXX(click to show)
$31,900
+ GST>
Lone Star Mercedes-Benz
403-253-1333
2014 Mercedes-Benz SLK