2014 Mercedes-Benz SLK

35,439 KM

Details Features

$31,900

+ GST
2014 Mercedes-Benz SLK

250 Roadster Auto

12940139

2014 Mercedes-Benz SLK

250 Roadster Auto

Location

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

403-253-1333

$31,900

+ GST

Used
35,439KM
VIN WDDPK4HA0EF078592

Vehicle Details

  • Exterior Colour Tenorite Grey Met
  • Interior Colour Black Lthr
  • Body Style Convertible
  • Transmission Automatic
  • Stock # P69376
  • Mileage 35,439 KM

Vehicle Features

Trim

Leather upholstery

Exterior

Metallic Paint

Additional Features

SPORT PACKAGE
Keyless GO
PREMIUM PACKAGE
Burl Walnut Wood Trim
Parktronic w/ Parking Guidance
Wood Steering Wheel and Shifter Package
Panaramic Vario-Roof
7G-TRONIC PLUS Automatic Transmission

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

2014 Mercedes-Benz SLK