Menu
Account
Sign In

2014 OPEN RANGE 427BHS FIFTH WHEEL

Watch This Vehicle

2014 OPEN RANGE 427BHS FIFTH WHEEL

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4688622
  2. 4688622
  3. 4688622
  4. 4688622
  5. 4688622
  6. 4688622
  7. 4688622
  8. 4688622
  9. 4688622
  10. 4688622
  11. 4688622
  12. 4688622
  13. 4688622
  14. 4688622
  15. 4688622
  16. 4688622
  17. 4688622
  18. 4688622
  19. 4688622
  20. 4688622
  21. 4688622
  22. 4688622
  23. 4688622
  24. 4688622
  25. 4688622
  26. 4688622
  27. 4688622
  28. 4688622
  29. 4688622
  30. 4688622
  31. 4688622
  32. 4688622
  33. 4688622
  34. 4688622
  35. 4688622
  36. 4688622
  37. 4688622
  38. 4688622
  39. 4688622
  40. 4688622
  41. 4688622
  42. 4688622
  43. 4688622
  44. 4688622
  45. 4688622
  46. 4688622
  47. 4688622
  48. 4688622
  49. 4688622
  50. 4688622
Contact Seller

$25,000

+ taxes & licensing

  • 999,999KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4688622
  • Stock #: 72168
  • VIN: 5XMFE4226E5015747
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY APRIL 4. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM NOON UNTIL 8:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 72168 - LOT #: - RESERVE PRICE: $25,000 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - * FIVE SLIDES * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2005 Forest River Wi...
 999,999 KM
$7,000 + tax & lic
2016 Dodge Journey S...
 119,775 KM
$CALL + tax & lic
2016 Jeep Cherokee S...
 65,019 KM
$13,000 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message