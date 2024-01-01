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2014 RAM 3500

104,674 KM

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Laramie

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2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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104,674KM
Used
VIN 3C63R3ML5EG281330

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 86128
  • Mileage 104,674 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY APRIL 13.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

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