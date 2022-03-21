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2014 Toyota 4Runner

151,879 KM

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2014 Toyota 4Runner

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Limited

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2014 Toyota 4Runner

Limited

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2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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  • Listing ID: 8674199
  • Stock #: 38876
  • VIN: JTEBU5JR1E5201449

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 38876
  • Mileage 151,879 KM

Vehicle Description

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SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 38876 - LOT #: - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - ABANDONED VEHICLE: THIS VEHICLE HAS BEEN ABANDONED BY ITS OWNER AND IS BEING SOLD BY THE GOVERNMENT. - AS IS - WHERE IS: REGAL AUCTIONS MAKES NO REPRESENTATION AT ALL WITH REGARD TO ANY DETAILS OF THIS LOT. - FRAME DAMAGE: THIS VEHICLE'S FRAME IS DAMAGED AND MAY BE UNSAFE. - TRUE MILEAGE UNKNOWN: THE ACCURACY OF THIS VEHICLE'S ODOMETER READING CANNOT BE VERIFIED AND THE CURRENT ODOMETER READING IS NOT BELIEVED TO BE CORRECT. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - * TOW-COLLISION DAMAGE * ENGINE SHAKING & LOOSE * AIRBAGS DEPLOYED/SEAT BELTS LOCKED * * BUYER IS RESPONSIBLE TO REMOVE ANY INVALID LIEN SHOWING * - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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