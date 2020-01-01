Menu
Account
Sign In

2015 Chevrolet Cruze

1LT 4D Sedan Turbo 1.4L

Watch This Vehicle

2015 Chevrolet Cruze

1LT 4D Sedan Turbo 1.4L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4446453
  2. 4446453
  3. 4446453
  4. 4446453
  5. 4446453
  6. 4446453
  7. 4446453
  8. 4446453
  9. 4446453
  10. 4446453
  11. 4446453
  12. 4446453
  13. 4446453
  14. 4446453
  15. 4446453
  16. 4446453
  17. 4446453
  18. 4446453
  19. 4446453
  20. 4446453
  21. 4446453
  22. 4446453
  23. 4446453
  24. 4446453
  25. 4446453
  26. 4446453
  27. 4446453
  28. 4446453
  29. 4446453
  30. 4446453
  31. 4446453
  32. 4446453
  33. 4446453
  34. 4446453
  35. 4446453
  36. 4446453
  37. 4446453
Contact Seller

$3,800

+ taxes & licensing

  • 194,597KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4446453
  • Stock #: 68383
  • VIN: 1G1PD5SB9F7264518
Exterior Colour
Blue
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY JANUARY 18. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM NOON UNTIL 6:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 68383 - LOT #: - RESERVE PRICE: $3,800 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2009 Dodge Caliber S...
 218,348 KM
$3,000 + tax & lic
2010 Nissan Sentra B...
 142,208 KM
$3,000 + tax & lic
2006 Ford Escape XLT...
 155,194 KM
$2,500 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message