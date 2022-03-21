Menu
Account
Sign In
Back

2015 Dodge Journey

116,053 KM

Details Description

$9,000

+ tax & licensing
Make it Yours
$9,000

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2015 Dodge Journey

2015 Dodge Journey

SXT

Watch This Vehicle

2015 Dodge Journey

SXT

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 8945002
  2. 8945002
  3. 8945002
  4. 8945002
  5. 8945002
  6. 8945002
  7. 8945002
  8. 8945002
  9. 8945002
  10. 8945002
  11. 8945002
  12. 8945002
  13. 8945002
  14. 8945002
  15. 8945002
  16. 8945002
  17. 8945002
  18. 8945002
  19. 8945002
  20. 8945002
  21. 8945002
  22. 8945002
  23. 8945002
  24. 8945002
  25. 8945002
  26. 8945002
  27. 8945002
  28. 8945002
  29. 8945002
  30. 8945002
  31. 8945002
  32. 8945002
  33. 8945002
  34. 8945002
  35. 8945002
  36. 8945002
  37. 8945002
Contact Seller

$9,000

+ taxes & licensing

116,053KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8945002
  • Stock #: 43171
  • VIN: 3C4PDCCG0FT730290

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 43171
  • Mileage 116,053 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY AUGUST 20.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 43171 - LOT #: - RESERVE PRICE: $9,000 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - MECHANICAL PROBLEMS: THIS VEHICLE HAS NON-SPECIFIC MECHANICAL PROBLEMS. - OUT OF PROVINCE - SK: THIS VEHICLE HAS NOT PREVIOUSLY BEEN REGISTERED IN ALBERTA. THE PURCHASER MUST HAVE THE VEHICLE UNDERGO AND PASS AN OUT OF PROVINCE INSPECTION BEFORE IT CAN BE REGISTERED IN ALBERTA. - * ENGINE OIL LEAK * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2007 GMC Savana G3500
 196,090 KM
$11,000 + tax & lic
2010 Dodge Grand Car...
 269,775 KM
$3,000 + tax & lic
1997 Nissan Quest GXE
 269,655 KM
$2,250 + tax & lic

Email Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions - Calgary

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory