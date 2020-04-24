Menu
Account
Sign In

2015 Ford F-150

XLT SUPERCREW SWB 4WD

Watch This Vehicle

2015 Ford F-150

XLT SUPERCREW SWB 4WD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4937103
  2. 4937103
  3. 4937103
  4. 4937103
  5. 4937103
  6. 4937103
  7. 4937103
  8. 4937103
  9. 4937103
  10. 4937103
  11. 4937103
  12. 4937103
  13. 4937103
  14. 4937103
  15. 4937103
  16. 4937103
  17. 4937103
  18. 4937103
  19. 4937103
  20. 4937103
  21. 4937103
  22. 4937103
  23. 4937103
  24. 4937103
  25. 4937103
  26. 4937103
  27. 4937103
  28. 4937103
  29. 4937103
  30. 4937103
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

  • 382,794KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4937103
  • Stock #: 74763
  • VIN: 1FTEW1EP2FFC39362
Exterior Colour
Silver
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY MAY 9.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74763 - LOT #: D146 - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - MECHANICAL PROBLEMS: THIS VEHICLE HAS NON-SPECIFIC MECHANICAL PROBLEMS. - * ENGINE RUNS ROUGH / WINDSHIELD WIPERS NOT OPERABLE * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2003 Mazda Protege L...
 150,053 KM
$200 + tax & lic
2006 Ford F-350 SD L...
 283,763 KM
$8,000 + tax & lic
2008 Chevrolet Silve...
 296,157 KM
$3,500 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message