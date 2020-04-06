Menu
Account
Sign In

2015 GMC Terrain

SLE1 4D Utility AWD 2.4L

Watch This Vehicle

2015 GMC Terrain

SLE1 4D Utility AWD 2.4L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4875909
  2. 4875909
  3. 4875909
  4. 4875909
  5. 4875909
  6. 4875909
  7. 4875909
  8. 4875909
  9. 4875909
  10. 4875909
  11. 4875909
  12. 4875909
  13. 4875909
  14. 4875909
  15. 4875909
  16. 4875909
  17. 4875909
  18. 4875909
  19. 4875909
  20. 4875909
  21. 4875909
  22. 4875909
  23. 4875909
  24. 4875909
  25. 4875909
  26. 4875909
  27. 4875909
Contact Seller

$10,500

+ taxes & licensing

  • 126,566KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4875909
  • Stock #: 72686
  • VIN: 2GKFLVEK5F6267731
Exterior Colour
White
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY APRIL 25.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 72686 - LOT #: - RESERVE PRICE: $10,500 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2001 BMW X5 4D Utili...
 344,249 KM
$1,500 + tax & lic
2008 Ford Escape Hyb...
 212,338 KM
$CALL + tax & lic
1998 Toyota 4RUNNER ...
 292,096 KM
$1,600 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message