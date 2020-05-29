Menu
Account
Sign In
$17,500

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2015 Gulf Stream Sedona

2015 Gulf Stream Sedona

ADVANCED PROFILE SERIES 32FTOK FIFTH WHEEL

Watch This Vehicle

2015 Gulf Stream Sedona

ADVANCED PROFILE SERIES 32FTOK FIFTH WHEEL

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 5179136
  2. 5179136
  3. 5179136
  4. 5179136
  5. 5179136
  6. 5179136
  7. 5179136
  8. 5179136
  9. 5179136
  10. 5179136
  11. 5179136
  12. 5179136
  13. 5179136
  14. 5179136
  15. 5179136
  16. 5179136
  17. 5179136
  18. 5179136
  19. 5179136
  20. 5179136
  21. 5179136
  22. 5179136
  23. 5179136
  24. 5179136
  25. 5179136
  26. 5179136
  27. 5179136
  28. 5179136
  29. 5179136
  30. 5179136
  31. 5179136
  32. 5179136
  33. 5179136
  34. 5179136
  35. 5179136
  36. 5179136
  37. 5179136
  38. 5179136
  39. 5179136
  40. 5179136
  41. 5179136
  42. 5179136
  43. 5179136
  44. 5179136
  45. 5179136
  46. 5179136
  47. 5179136
  48. 5179136
  49. 5179136
  50. 5179136
Contact Seller

$17,500

+ taxes & licensing

  • 999,999KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5179136
  • Stock #: 74413
  • VIN: 1NL1DFR23F1076079
Exterior Colour
White
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY JULY 4.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74413 - LOT #: - RESERVE PRICE: $17,500 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - * TRIPLE SLIDE * LEFT REAR SLIDE NOT OPERABLE * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2002 Dodge Grand Car...
 179,707 KM
$1,500 + tax & lic
2009 Gulf Stream Kin...
 999,999 KM
$CALL + tax & lic
2009 Chevrolet Uplan...
 133,327 KM
$2,900 + tax & lic

Email Dealer

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory