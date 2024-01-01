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2015 Hyundai Tucson

246,812 KM

Details Description

$4,000

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2015 Hyundai Tucson

GLS

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2015 Hyundai Tucson

GLS

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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246,812KM
Used
VIN KM8JUCAG2FU084745

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 97317
  • Mileage 246,812 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY MARCH 16.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 97317 - LOT #: - RESERVE PRICE: $4,000 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - * TOW * ENGINE DOES NOT RUN OVER * SUNROOF INOPERABLE/SMASHED * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.

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2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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