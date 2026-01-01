$CALL+ GST
2015 Jeep Wrangler
SPORT
2015 Jeep Wrangler
SPORT
Location
Capital Chevrolet Buick GMC Calgary
13103 Lake Fraser Dr SE, Calgary, AB T2J 3H5
403-256-4960
$CALL
+ GST
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Convertible
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Manual / Standard
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 200,000 KM
Vehicle Description
Check out this 2015 Jeep Wrangler Sport. Its Manual transmission and Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 engine will keep you going. This Jeep Wrangler has the following options: WHEELS: 16" X 7" SLOT-SPOKE STYLED STEEL (STD), TRANSMISSION: 6-SPEED MANUAL (STD), TIRES: P225/75R16 BSW ON/OFF ROAD (STD), QUICK ORDER PACKAGE 23B -inc: Engine: 3.6L Pentastar VVT V6, Transmission: 6-Speed Manual, NORMAL DUTY SUSPENSION (STD), ENGINE: 3.6L PENTASTAR VVT V6 (STD), BLACK, CLOTH BUCKET SEATS, BLACK, AIR CONDITIONING BYPASS, and 3.21 REAR AXLE RATIO (STD). Stop by and visit us at Capital Chevrolet Buick GMC Inc., 13103 Lake Fraser Drive SE, Calgary, AB T2J 3H5.
Vehicle Features
Safety
Interior
Mechanical
Media / Nav / Comm
Convenience
Exterior
Seating
Comfort
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Capital Chevrolet Buick GMC Calgary
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Capital Chevrolet Buick GMC Calgary
Capital Chevrolet Buick GMC Calgary
Call Dealer
403-256-XXXX(click to show)
+ GST>
403-256-4960