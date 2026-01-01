Menu
2015 Jeep Wrangler

200,000 KM

2015 Jeep Wrangler

200,000 KM

13487366

Location

Capital Chevrolet Buick GMC Calgary

13103 Lake Fraser Dr SE, Calgary, AB T2J 3H5

403-256-4960

Used
200,000KM
Other / Unsure Condition
VIN 1C4AJWAG4FL517857

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 200,000 KM

Vehicle Description

Check out this 2015 Jeep Wrangler Sport. Its Manual transmission and Regular Unleaded V-6 3.6 L/220 engine will keep you going. This Jeep Wrangler has the following options: WHEELS: 16" X 7" SLOT-SPOKE STYLED STEEL (STD), TRANSMISSION: 6-SPEED MANUAL (STD), TIRES: P225/75R16 BSW ON/OFF ROAD (STD), QUICK ORDER PACKAGE 23B -inc: Engine: 3.6L Pentastar VVT V6, Transmission: 6-Speed Manual, NORMAL DUTY SUSPENSION (STD), ENGINE: 3.6L PENTASTAR VVT V6 (STD), BLACK, CLOTH BUCKET SEATS, BLACK, AIR CONDITIONING BYPASS, and 3.21 REAR AXLE RATIO (STD). Stop by and visit us at Capital Chevrolet Buick GMC Inc., 13103 Lake Fraser Drive SE, Calgary, AB T2J 3H5.

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Tire Pressure Monitor
Rollover protection bars
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Cruise Control
Bucket Seats
Immobilizer
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Four Wheel Drive
Brake Actuated Limited Slip Differential

Media / Nav / Comm

CD Player
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers

Exterior

Tow Hooks
Fog Lamps
Steel Wheels
Tires - Rear All-Terrain
Tires - Front All-Terrain

Seating

Cloth Seats

Comfort

Adjustable Steering Wheel
Air Conditioning Bypass

Additional Features

MP3 Capability
BLACK
Convertible Soft Top
Conventional Spare Tire
BLACK CLOTH BUCKET SEATS
3.21 REAR AXLE RATIO (STD)
ENGINE: 3.6L PENTASTAR VVT V6 (STD)
TIRES: P225/75R16 BSW ON/OFF ROAD (STD)
NORMAL DUTY SUSPENSION (STD)
QUICK ORDER PACKAGE 23B -inc: Engine: 3.6L Pentastar VVT V6 Transmission: 6-Speed Manual
TRANSMISSION: 6-SPEED MANUAL (STD)
WHEELS: 16" X 7" SLOT-SPOKE STYLED STEEL (STD)
RADIO: UCONNECT 130 AM/FM/CD/MP3 (STD)

