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2015 Mitsubishi LANCER GT 4D SEDAN 5SP 2.0L

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2015 Mitsubishi LANCER GT 4D SEDAN 5SP 2.0L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$9,500

+ taxes & licensing

  • 111,127KM
  • Used
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  • Listing ID: 4481985
  • Stock #: 68426
  • VIN: JA32U2FU2FU605673
Exterior Colour
Grey
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
Engine
4-cylinder
Doors
4-door

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY JANUARY 25. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM NOON UNTIL 6:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 68426 - LOT #: - RESERVE PRICE: $9,500 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - OUT OF PROVINCE - BC: THIS VEHICLE HAS NOT PREVIOUSLY BEEN REGISTERED IN ALBERTA. THE PURCHASER MUST HAVE THE VEHICLE UNDERGO AND PASS AN OUT OF PROVINCE INSPECTION BEFORE IT CAN BE REGISTERED IN ALBERTA. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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