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2015 Volkswagen Golf

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165,746KM
VIN 3VW217AU0FM062825

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 25114
  • Mileage 165,746 KM

Vehicle Description

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