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2016 Buick Verano

Base 4D Sedan

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2016 Buick Verano

Base 4D Sedan

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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  • 999,999KM
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  • Listing ID: 4580268
  • Stock #: 69742
  • VIN: 1G4P15SK9G4130848
Exterior Colour
Black
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON WEDNESDAY FEBRUARY 19. - SALE STARTS AT 6:30 PM - VIEWING WEDNESDAY FROM 8:00AM UNTIL 5:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 69742 - LOT #: - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - ABANDONED VEHICLE: THIS VEHICLE HAS BEEN ABANDONED BY ITS OWNER AND IS BEING SOLD BY THE GOVERNMENT. - AS IS - WHERE IS: REGAL AUCTIONS MAKES NO REPRESENTATION AT ALL WITH REGARD TO ANY DETAILS OF THIS LOT. - TRUE MILEAGE UNKNOWN: THE ACCURACY OF THIS VEHICLE'S ODOMETER READING CANNOT BE VERIFIED AND THE CURRENT ODOMETER READING IS NOT BELIEVED TO BE CORRECT. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - * NO KEYS * - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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