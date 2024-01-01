Menu
Account
Sign In
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY MAY 25.<BR> SALE STARTS AT 11:00 AM.<BR><BR>**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 18248 - LOT #: - RESERVE PRICE: $25,900 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - 15 PASSENGER - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLES TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVERS LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WELL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.<BR/><BR/>WWW.REGALAUCTIONS.COM

2016 Ford Transit Connect

230,644 KM

Details Description

$25,900

+ tax & licensing
Make it Yours

2016 Ford Transit Connect

XLT

Watch This Vehicle

2016 Ford Transit Connect

XLT

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 11302652
  2. 11302652
  3. 11302652
  4. 11302652
  5. 11302652
  6. 11302652
  7. 11302652
  8. 11302652
  9. 11302652
  10. 11302652
  11. 11302652
  12. 11302652
  13. 11302652
  14. 11302652
  15. 11302652
  16. 11302652
  17. 11302652
  18. 11302652
  19. 11302652
  20. 11302652
  21. 11302652
  22. 11302652
  23. 11302652
  24. 11302652
  25. 11302652
  26. 11302652
  27. 11302652
  28. 11302652
  29. 11302652
  30. 11302652
  31. 11302652
  32. 11302652
  33. 11302652
  34. 11302652
  35. 11302652
  36. 11302652
  37. 11302652
  38. 11302652
  39. 11302652
  40. 11302652
  41. 11302652
  42. 11302652
  43. 11302652
  44. 11302652
  45. 11302652
  46. 11302652
  47. 11302652
Contact Seller

$25,900

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
230,644KM
Used
VIN 1FBVU4XG4GKA60094

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 3-door
  • Stock # 18248
  • Mileage 230,644 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY MAY 25.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 18248 - LOT #: - RESERVE PRICE: $25,900 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - 15 PASSENGER - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.

WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

Used 2016 Ford Transit Connect XLT for sale in Calgary, AB
2016 Ford Transit Connect XLT 230,644 KM $25,900 + tax & lic
Used 2019 Kia Sorento LX for sale in Calgary, AB
2019 Kia Sorento LX 144,623 KM $11,000 + tax & lic
Used 2019 GMC Sierra 3500 SLT for sale in Calgary, AB
2019 GMC Sierra 3500 SLT 37,503 KM $51,000 + tax & lic

Email Regal Auctions Ltd.

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions - Calgary

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory
$25,900

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2016 Ford Transit Connect