Menu
Account
Sign In

2016 Keystone Springdale

SERIES 225 RB TRAVEL TRAILER

Watch This Vehicle

2016 Keystone Springdale

SERIES 225 RB TRAVEL TRAILER

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4749996
  2. 4749996
  3. 4749996
  4. 4749996
  5. 4749996
  6. 4749996
  7. 4749996
  8. 4749996
  9. 4749996
  10. 4749996
  11. 4749996
  12. 4749996
  13. 4749996
  14. 4749996
  15. 4749996
  16. 4749996
  17. 4749996
  18. 4749996
  19. 4749996
  20. 4749996
  21. 4749996
  22. 4749996
  23. 4749996
  24. 4749996
  25. 4749996
  26. 4749996
  27. 4749996
  28. 4749996
  29. 4749996
  30. 4749996
  31. 4749996
  32. 4749996
  33. 4749996
  34. 4749996
  35. 4749996
  36. 4749996
Contact Seller

$12,000

+ taxes & licensing

  • 999,999KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4749996
  • Stock #: 71724
  • VIN: 4YDT22529GG100321
Exterior Colour
White
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY MARCH 21. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM NOON UNTIL 6:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 71724 - LOT #: RV004R - RESERVE PRICE: $12,000 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - * SINGLE SLIDE * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2004 Ford Ranger XLT...
 205,652 KM
$5,900 + tax & lic
2008 Ford Fusion SEL...
 249,050 KM
$2,400 + tax & lic
2013 Toyota HIGHLAND...
 86,308 KM
$17,200 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message