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2016 RAM 1500

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2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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284,948KM
Used
VIN 1C6RR7LT6GS335233

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 90031
  • Mileage 284,948 KM

Vehicle Description

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