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Regal Auctions Ltd.
403-250-1995
2016 RAM 1500
2016 RAM 1500
SPORT
Location
Regal Auctions Ltd.
2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8
403-250-1995
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999,999KM
Used
- Listing ID: 8701205
- Stock #: 37315
- VIN: 1C6RR7MT1GS131910
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 37315
- Mileage 999,999 KM
Vehicle Description
SALE STARTS AT 11:00 AM.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 37315 - LOT #: - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AS IS - WHERE IS: REGAL AUCTIONS MAKES NO REPRESENTATION AT ALL WITH REGARD TO ANY DETAILS OF THIS LOT. - ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - TRUE MILEAGE UNKNOWN: THE ACCURACY OF THIS VEHICLE'S ODOMETER READING CANNOT BE VERIFIED AND THE CURRENT ODOMETER READING IS NOT BELIEVED TO BE CORRECT. - * NO KEYS, PROGRAMMER CAN'T COMMUNICATE WITH VEHICLE * ELECTRICAL ISSUES * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM
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