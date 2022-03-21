Menu
Account
Sign In
Back

2016 RAM 1500

999,999 KM

Details Description

$CALL

+ tax & licensing
Make it Yours
$CALL

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2016 RAM 1500

2016 RAM 1500

SPORT

Watch This Vehicle

2016 RAM 1500

SPORT

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 8701205
  2. 8701205
  3. 8701205
  4. 8701205
  5. 8701205
  6. 8701205
  7. 8701205
  8. 8701205
  9. 8701205
  10. 8701205
  11. 8701205
  12. 8701205
  13. 8701205
  14. 8701205
  15. 8701205
  16. 8701205
  17. 8701205
  18. 8701205
  19. 8701205
  20. 8701205
  21. 8701205
  22. 8701205
  23. 8701205
  24. 8701205
  25. 8701205
  26. 8701205
  27. 8701205
  28. 8701205
  29. 8701205
  30. 8701205
  31. 8701205
  32. 8701205
  33. 8701205
  34. 8701205
  35. 8701205
  36. 8701205
  37. 8701205
  38. 8701205
  39. 8701205
  40. 8701205
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

999,999KM
Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8701205
  • Stock #: 37315
  • VIN: 1C6RR7MT1GS131910

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 37315
  • Mileage 999,999 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY JUNE 18.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 37315 - LOT #: - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AS IS - WHERE IS: REGAL AUCTIONS MAKES NO REPRESENTATION AT ALL WITH REGARD TO ANY DETAILS OF THIS LOT. - ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. - CLAIM HISTORY: CLAIM HISTORY. - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - TRUE MILEAGE UNKNOWN: THE ACCURACY OF THIS VEHICLE'S ODOMETER READING CANNOT BE VERIFIED AND THE CURRENT ODOMETER READING IS NOT BELIEVED TO BE CORRECT. - * NO KEYS, PROGRAMMER CAN'T COMMUNICATE WITH VEHICLE * ELECTRICAL ISSUES * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2018 Chevrolet Trax LT
 146,455 KM
$13,000 + tax & lic
2016 RAM 1500 SPORT
 999,999 KM
$CALL + tax & lic
2015 Nissan Rogue SL
 122,724 KM
$14,500 + tax & lic

Email Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions - Calgary

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory