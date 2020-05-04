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2017 Dodge Grand Caravan

SXT Wagon 3.6L

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2017 Dodge Grand Caravan

SXT Wagon 3.6L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$13,500

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  • 44,373KM
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  • Listing ID: 4967688
  • Stock #: 74794
  • VIN: 2C4RDGBG9HR559109
Exterior Colour
Maroon
Body Style
Minivan / Van
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY MAY 16.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74794 - LOT #: R014 - RESERVE PRICE: $13,500 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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