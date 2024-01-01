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2017 Ford F-550

220,117 KM

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2017 Ford F-550

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2017 Ford F-550

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Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

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220,117KM
Used
VIN 1FDUF5HTXHED95794

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 220,117 KM

Vehicle Description

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