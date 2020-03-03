Menu
Account
Sign In

2017 GMC SIERRA 1500 SLE 4D CREW CAB SWB 4WD 5.3L

Watch This Vehicle

2017 GMC SIERRA 1500 SLE 4D CREW CAB SWB 4WD 5.3L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4801206
  2. 4801206
  3. 4801206
  4. 4801206
  5. 4801206
  6. 4801206
  7. 4801206
  8. 4801206
  9. 4801206
  10. 4801206
  11. 4801206
  12. 4801206
  13. 4801206
  14. 4801206
  15. 4801206
  16. 4801206
  17. 4801206
  18. 4801206
  19. 4801206
  20. 4801206
  21. 4801206
  22. 4801206
  23. 4801206
  24. 4801206
  25. 4801206
  26. 4801206
  27. 4801206
  28. 4801206
  29. 4801206
  30. 4801206
Contact Seller

$29,000

+ taxes & licensing

  • 25,790KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4801206
  • Stock #: 71933
  • VIN: 3GTU2MECXHG480092
Exterior Colour
Black
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY APRIL 4.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 71933 - LOT #: - RESERVE PRICE: $29,000 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2018 Chevrolet Cruze...
 75,659 KM
$10,000 + tax & lic
2018 Honda Civic LX ...
 62,938 KM
$15,000 + tax & lic
2012 RAM 1500 SXT Cr...
 257,404 KM
$3,000 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message