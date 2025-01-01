$34,900+ GST
Make it Yours
2017 Lexus IS 350
AWD
2017 Lexus IS 350
AWD
Location
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
403-253-1333
$34,900
+ GST
Used
77,756KM
VIN JTHCE1D29H5012970
Vehicle Details
- Exterior Colour Eminent White Pearl
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Transmission Automatic
- Stock # K1841A
- Mileage 77,756 KM
Vehicle Features
Additional Features
Executive Package
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Lone Star Mercedes-Benz
2019 Mercedes-Benz A250 4MATIC Hatch 93,428 KM $29,900 + GST
2020 Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC SUV 132,425 KM $32,900 + GST
2025 Mercedes-Benz CLA-Class CLA45 AMG S 4MATIC+ Coupe 3,088 KM $83,900 + GST
Email Lone Star Mercedes-Benz
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
Call Dealer
403-253-XXXX(click to show)
$34,900
+ GST>
Lone Star Mercedes-Benz
403-253-1333
2017 Lexus IS 350