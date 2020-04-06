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2017 Mitsubishi Outlander

ES 4D Utility AWD 2.4L

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2017 Mitsubishi Outlander

ES 4D Utility AWD 2.4L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$14,000

+ taxes & licensing

  • 26,006KM
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  • Listing ID: 4858140
  • Stock #: 73128
  • VIN: JA4AZ2A36HZ601073
Exterior Colour
White
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY APRIL 25.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 73128 - LOT #: - RESERVE PRICE: $14,000 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - OUT OF PROVINCE - BC: THIS VEHICLE HAS NOT PREVIOUSLY BEEN REGISTERED IN ALBERTA. THE PURCHASER MUST HAVE THE VEHICLE UNDERGO AND PASS AN OUT OF PROVINCE INSPECTION BEFORE IT CAN BE REGISTERED IN ALBERTA. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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