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2017 ROCK LINE AIR TOW T/A

999,999 KM

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Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

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2017 ROCK LINE AIR TOW T/A

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2017 ROCK LINE AIR TOW T/A

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Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 9614812
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999,999KM
Used
  • Listing ID: 9614812
  • Stock #: 59303
  • VIN: 512DF15T8HC104492

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Manual / Standard
  • Mileage 999,999 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON THURSDAY FEBRUARY 23.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 59303 - LOT #: 416 - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - FLEET VEHICLE: THIS VEHICLE IS A COMMERCIALLY OWNED WORK VEHICLE. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - DECK DROPS TO GROUND AND LIFTS 5-1/2FT UP TO LOADING DOCK HEIGHT * HONDA GAS ENGINE WITH ELECTRIC START * FULLY OPERATIONAL - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.

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