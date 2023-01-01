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Regal Auctions Ltd.
403-250-1995
2017 ROCK LINE AIR TOW T/A
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Location
Regal Auctions Ltd.
2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8
403-250-1995
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999,999KM
Used
- Listing ID: 9614812
- Stock #: 59303
- VIN: 512DF15T8HC104492
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Manual / Standard
- Mileage 999,999 KM
Vehicle Description
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 59303 - LOT #: 416 - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - FLEET VEHICLE: THIS VEHICLE IS A COMMERCIALLY OWNED WORK VEHICLE. - UNRESERVED: THIS VEHICLE HAS NO RESERVE PRICE AND WILL SELL TO THE HIGHEST BID. - DECK DROPS TO GROUND AND LIFTS 5-1/2FT UP TO LOADING DOCK HEIGHT * HONDA GAS ENGINE WITH ELECTRIC START * FULLY OPERATIONAL - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.
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