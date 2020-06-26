Menu
Account
Sign In
$15,000

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2017 Toyota RAV4

2017 Toyota RAV4

LE 4D Utility AWD 2.5L

Watch This Vehicle

2017 Toyota RAV4

LE 4D Utility AWD 2.5L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 5307494
  2. 5307494
  3. 5307494
  4. 5307494
  5. 5307494
  6. 5307494
  7. 5307494
  8. 5307494
  9. 5307494
  10. 5307494
  11. 5307494
  12. 5307494
  13. 5307494
  14. 5307494
  15. 5307494
  16. 5307494
  17. 5307494
  18. 5307494
  19. 5307494
  20. 5307494
  21. 5307494
  22. 5307494
  23. 5307494
  24. 5307494
  25. 5307494
  26. 5307494
  27. 5307494
  28. 5307494
Contact Seller

$15,000

+ taxes & licensing

  • 79,109KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 5307494
  • Stock #: 77326
  • VIN: 2T3BFREV2HW632506
Exterior Colour
White
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
4-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY AUGUST 8.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 77326 - LOT #: - RESERVE PRICE: $15,000 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - HAIL DAMAGE: HAIL DAMAGE. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2009 Nissan Altima S...
 91,128 KM
$5,900 + tax & lic
2006 Ford F-150 SUPE...
 131,759 KM
$5,500 + tax & lic
2013 Toyota TUNDRA P...
 173,521 KM
$23,000 + tax & lic

Email Dealer

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory