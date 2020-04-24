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2018 BMW 5 Series

530I Xdrive 4D Sedan AWD

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2018 BMW 5 Series

530I Xdrive 4D Sedan AWD

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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  • 52,117KM
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  • Listing ID: 4918974
  • Stock #: 74687
  • VIN: WBAJA7C58JWC75177
Exterior Colour
Silver
Body Style
Sedan
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY MAY 2.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74687 - LOT #: 148FL - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - FLEET VEHICLE: THIS VEHICLE IS A COMMERCIALLY OWNED WORK VEHICLE. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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