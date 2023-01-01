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Regal Auctions Ltd.
403-250-1995
2018 Chevrolet Sonic
2018 Chevrolet Sonic
LT
Location
Regal Auctions Ltd.
2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8
403-250-1995
$CALL
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999,999KM
Used
- Listing ID: 10023690
- Stock #: 66827
- VIN: 1G1JD5SH1J4103245
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 3-cylinder
- Doors 2-door
- Stock # 66827
- Mileage 999,999 KM
Vehicle Description
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 66827 - LOT #: 402AV - RESERVE PRICE: UNRESERVED - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - * TOW * NO KEYS * MECHANICAL CONDITION UNKNOWN * * BUYER IS RESPONSIBLE TO REMOVE ANY INVALID LIEN SHOWING * - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.
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Regal Auctions Ltd.
Regal Auctions - Calgary
2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8