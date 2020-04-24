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2018 Dodge Durango

(75-SOUTH)

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2018 Dodge Durango

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Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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$500

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  • 999,999KM
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  • Listing ID: 4915896
  • Stock #: 74532
  • VIN: 1C4RDJDG1JC176113
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON WEDNESDAY MAY 6.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74532 - LOT #: 75 - RESERVE PRICE: $500 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - AS IS - WHERE IS: REGAL AUCTIONS MAKES NO REPRESENTATION AT ALL WITH REGARD TO ANY DETAILS OF THIS LOT. - OUT OF PROV. SASKATCHEWAN, **NO KEYS** - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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