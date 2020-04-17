Menu
Account
Sign In

2018 Jeep Wrangler

JL SPORT 2D UTILITY 4WD 3.6L

Watch This Vehicle

2018 Jeep Wrangler

JL SPORT 2D UTILITY 4WD 3.6L

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4881699
  2. 4881699
  3. 4881699
  4. 4881699
  5. 4881699
  6. 4881699
  7. 4881699
  8. 4881699
  9. 4881699
  10. 4881699
  11. 4881699
  12. 4881699
  13. 4881699
  14. 4881699
  15. 4881699
  16. 4881699
  17. 4881699
  18. 4881699
  19. 4881699
  20. 4881699
  21. 4881699
  22. 4881699
  23. 4881699
  24. 4881699
Contact Seller

$23,000

+ taxes & licensing

  • 42,612KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4881699
  • Stock #: 74369
  • VIN: 1C4GJXAG9JW201104
Exterior Colour
Orange
Body Style
SUV / Crossover
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Automatic
Engine
6-cylinder
Doors
2-door
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY APRIL 25.
SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74369 - LOT #: - RESERVE PRICE: $23,000 - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2003 Honda CR-V 4D U...
 310,765 KM
$950 + tax & lic
2015 GMC Terrain SLE...
 126,566 KM
$10,500 + tax & lic
2018 Audi Q5 KOMFORT...
 46,044 KM
$CALL + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message