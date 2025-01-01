Menu
Look at this 2018 Mercedes-Benz C-Class AMG C 43. Its Automatic transmission and Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 engine will keep you going. This Mercedes-Benz C-Class comes equipped with these options: Wireless Phone Connectivity, Window Grid Antenna, Valet Function, Urethane Gear Shifter Material, Trunk Rear Cargo Access, Trip Computer, Transmission: 9G-TRONIC Automatic, Transmission w/Driver Selectable Mode and Oil Cooler, Tires: 18 All Season Run Flat, and Tire Specific Low Tire Pressure Warning.

Vehicle Details

  • Body Style Coupe
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Passengers 4
  • Mileage 60,087 KM

Vehicle Description

Look at this 2018 Mercedes-Benz C-Class AMG C 43. Its Automatic transmission and Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 engine will keep you going. This Mercedes-Benz C-Class comes equipped with these options: Wireless Phone Connectivity, Window Grid Antenna, Valet Function, Urethane Gear Shifter Material, Trunk Rear Cargo Access, Trip Computer, Transmission: 9G-TRONIC Automatic, Transmission w/Driver Selectable Mode and Oil Cooler, Tires: 18" All Season Run Flat, and Tire Specific Low Tire Pressure Warning. See it for yourself at Capital Chevrolet Buick GMC Inc., 13103 Lake Fraser Drive SE, Calgary, AB T2J 3H5.

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
All Wheel Drive
Brake Actuated Limited Slip Differential

Exterior

Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Rain Sensing Wipers
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance

Windows

Panoramic Roof
Rear Defrost

Media / Nav / Comm

CD Player
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
MP3 Capability
Active suspension
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Led Headlights
Generic Sun/Moonroof
Front collision mitigation
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

