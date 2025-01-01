$CALL+ GST
2018 Mercedes-Benz C-Class
AMG C 43
Location
Capital Chevrolet Buick GMC Calgary
13103 Lake Fraser Dr SE, Calgary, AB T2J 3H5
403-256-4960
Vehicle Details
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 60,087 KM
Vehicle Description
Look at this 2018 Mercedes-Benz C-Class AMG C 43. Its Automatic transmission and Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 engine will keep you going. This Mercedes-Benz C-Class comes equipped with these options: Wireless Phone Connectivity, Window Grid Antenna, Valet Function, Urethane Gear Shifter Material, Trunk Rear Cargo Access, Trip Computer, Transmission: 9G-TRONIC Automatic, Transmission w/Driver Selectable Mode and Oil Cooler, Tires: 18" All Season Run Flat, and Tire Specific Low Tire Pressure Warning. See it for yourself at Capital Chevrolet Buick GMC Inc., 13103 Lake Fraser Drive SE, Calgary, AB T2J 3H5.
